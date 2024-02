MFE erhält mit Doka einen starken Eigentümer, der über ein umfassendes globales Vertriebsnetz verfügt und in über 60 Ländern mit mehr als 170 Standorten aktiv ist. „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer bald 35-jährigen Unternehmensgeschichte: Ab sofort sind wir Teil der Doka-Familie! Das eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und stärkt unsere Position, ein breiteres, globales Publikum zu erreichen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Doka unsere Stärken und unser Know-how noch stärker zu bündeln, um Innovationen voranzutreiben und unseren Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt einzigartige Lösungen zu bieten", so Jim Robinson, Group Chairman von MFE.

„Ich freue mich sehr, dass MFE nun Teil von Doka und damit der internationalen Umdasch-Gruppe ist. Seit vielen Jahren pflegen wir eine erfolgreiche Vertriebspartnerschaft. Diese haben wir nun auf eine neue Ebene gehoben", freut sich Robert Hauser, CEO Doka GmbH, über die Akquisition und führt weiter aus: MFE ist ein erfahrener Partner mit hoher Fachkompetenz und modernsten Produktionsanlagen. Die Kundinnen und Kunden schätzen vor allem die innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte".