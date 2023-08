Der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, zeigte sich am Freitag gegenüber dem ORF Tirol zumindest zu einem Gespräch bereit. Dass der Bescheid kommt, habe ihn jedenfalls nicht überrascht. "Wir sind da sicher gesprächsbereit. Aber dann reden wir schon über Einhausungen mindestens - und nicht über einfache Lärmschutzwände, die uns nichts bringen. Da muss dann an den richtigen Standorten eine Einhausung wie in Schönberg kommen", so Mühlsteiger. Dann könne man ins Gespräch kommen.

Die Gemeinde wolle den Bescheid gemeinsam mit Experten prüfen, sobald er vorliege. Sollte er nicht den Vorstellungen entsprechen, sei ein Einspruch und damit eine Verzögerung der Bauarbeiten denkbar.