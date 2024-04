Der Verkehrsbereich ist bekanntermaßen einer der größten Emittenten von schädlichen Treibhausgasen. Die Europäische Kommission hat sich - ebenso bekanntermaßen - mit Ihrem „Fit for 55“-Programm dazu entschlossen, die Emissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 % zu senken. Welche Herausforderungen dazu im Verkehrsbereich liegen, wurde in einer Enquete in Brüssel unter Beteiligung der Asfinag diskutiert.



Dazu haben EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen und Kommissionsvizepräsident Maros Sefkovic Asfinag-Chef Hartwig Hufnagl als einzigen Vertreter der Straßeninfrastruktur zu einem Erfahrungsaustausch mit anderen Stakeholder-Direktionsmitgliedern auf höchster Ebene eingeladen.