Die Anzahl der Gasanschlüsse in der Stadt nimmt ab, und bis 2040 legen die Wiener Netze rund 4.000 Kilometer Gasleitungen still. Im Gegenzug entstehen 400 km neue Fernwärmeleitungen, das Stromnetz wird allein in Wien um 4.000 Kilometer erweitert, acht neue Umspannwerke werden errichtet.

„Wir stellen seit einigen Jahren fest, dass der Gasverbrauch in Wien rückläufig ist. Das liegt einerseits an den etwas wärmeren Wintern, andererseits wird auch sparsamer mit Energie umgegangen und zum Teil bereits auf alternative Heizenergien gesetzt. Allein im Jahr 2023 wurden 10.000 Gasanschlüsse nicht mehr benötigt“, sagt Wiener Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida. „Als Wiener Netze kümmern wir uns seit über 100 Jahren um die Verteilung der Energie von der Produktion bis zu unseren Kund*innen. Das werden wir auch in Zukunft zuverlässig und sicher tun. Nur die Energieformen ändern sich mit der Zeit“, so Fida.