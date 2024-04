Die insolvente Signa-Holding des ehemaligen Immobilienmilliardärs René Benko hat am Donnerstag ihren Sanierungsplan zurückgezogen und beim Handelsgericht Wien die Umwandlung in ein Konkursverfahren beantragt - und das einen Tag nach der Annahme der Sanierungspläne für Prime und Development.

Das teilte der Masseverwalter der Signa Holding, Christoph Stapf, am Donnerstag mit. Damit entfällt eine Mindestquote zur Bedienung der Gläubigerforderungen.



Zur Begründung hieß es, das Sanierungskonzept basiere vor allem auf der werterhaltenden Restrukturierung der wesentlichen Beteiligungsgesellschaften - insbesondere der Signa Prime und der Signa Development.

Die Signa Holding würde als Gesellschafterin erst nachrangig an den Erlösen aus der Umsetzung der Treuhandsanierungskonzepte der beiden Signa-Kerngesellschaften partizipieren. Für die Signa Holding seien daher keine nennenswerten Beteiligungswerte aus den Beteiligungen an der Signa Prime und der Signa Development mehr zu erwarten, hieß es in der Mitteilung.