Es geht nicht um die Umlagerung von Bodenaushub innerhalb der Baustelle oder der Verfüllung an anderen Stellen – es geht um die Produktion von qualitativ hochwertigen Baustoffen aus Bodenaushub, der ungebunden, gebunden, als Zuschlagstoff oder sogar als Wasserbaustein zum Einsatz kommen kann. Auch das große Potential des Tunnelausbruchs fällt unter die Anwendung.



Um den Baustoff in den Ausschreibungen entsprechend benennen zu können, wurden auch Benennungsregeln in Abhängigkeit der Ausgangsmaterialien (reiner Bodenaushub oder Bodenaushub mit Zugabe anderer Recycling-Baustoffe) vorgesehen. So wird eine natürliche Gesteinskörnung aus Aushubmaterialien als „NA“ bezeichnet, wenn durch Zugabe von Betongranulat auch ein Anteil von rezykliertem, gebrochenen Betongranulat dabei ist, „NAB“, bei rezykliertem, gebrochenen Hochbaurestmassen „NAH“.



Die bautechnischen Anforderungen werden dabei nach den zugrundeliegenden europäischen Normen (z.B. EN 13242), die umwelttechnischen nach den österreichischen Vorgaben (BAWP) festgelegt.