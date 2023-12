Im NÖ Wirtschaftspressedienst liest sich die Idee für die Baubranche: „Abreißen und fachgerecht verwerten, statt jahrzehntelang ungenützt stehen lassen“, unter diesem Motto will der Unternehmer sowohl Eigentümer als auch Kommunen und den Gesetzgeber auf den Plan rufen. „Mit einer Win-win-Situation für alle Beteiligten könnten wir auf kurzem Weg Unmengen an Sekundärrohstoffen nutzbar machen und diese, wo es möglich ist, gleich wieder regional einbringen.“



Statt Baumaschinen auffahren zu lassen und alte Bauwerke größtenteils dem Erdboden gleich zu machen, will sie Gottfried Stark mit System rückbauen, so wie er es mit seinen Mitarbeitern bereits seit einigen Jahren praktiziert. „Wir analysieren vor jeder Demontage ganz genau, welche Sekundärrohstoffe verwertet werden können und gewinnen Fraktion für Fraktion aus den Gebäuden.“