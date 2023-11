Die Österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie verlangt bis 2030 (nur mehr 6 Jahre!) eine Reduktion der Primärressourcen um 25% - also ein Viertel weniger! Ein Wenig kann das Rezyklieren von Baurestmassen noch forciert werden – insbesondere bei Hochbaurestmassen ist noch Luft nach oben – vielleicht können wir hier in der vorgegebenen Frist noch 5 oder 7 Prozent holen. Durch Sanierung und Instandhaltung lassen sich auch noch zusätzliche Prozente lukrieren – aber etwa 15% können nur durch einen Baustopp, den wir möglichst vermeiden wollen, oder durch Verwendung von bisher verschwendeten Ressourcen holen. Und das wäre Aushub.



Bodenaushub macht fast ¾ aller am Bau anfallenden Abfälle aus – und wird fast ausschließlich deponiert. Dabei können, nach Aussage erfahrener Bauleitungen, bis zu 80% einer technisch hochwertigen Verwertung zugeführt werden; nicht nur als Bodenausgleich, sondern auch als Recycling-Baustoff. Das Potenzial ist so groß, dass es mengenmäßig die bestehende Recyclingwirtschaft übertreffen könnte: Wenn wir nur die Hälfte des Potentials bis 2030 nutzen, können wir die Forderung der Kreislaufwirtschaftsstrategie erfüllen – die noch offenen 15% der Primärrohstoffeinsparung können mit diesen neuen Recycling-Baustoffen kompensiert werden. Eine große Chance für die Mineralrohstoffindustrie und die Bauindustrie, die damit neue Wirtschaftsbereiche schaffen können und das ohne große Investitionen. Die Geräte und Maschinen stehen in den Kies- und Schotterwerken und auf den Baustellen und Recyclingbetrieben schon heute bereit.