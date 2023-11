Nun aber, wo Nachhaltigkeit in jeder Form das große Gebot der Stunde ist, das auch in immer mehr EU-Regeln gegossen wird und immer größere finanzierungsrelevante Konsequenzen hat, kommt das Thema mit dem zugegeben etwas sperrigen Titel gleich von drei Seiten auf die Baubranche zu: Zum einen wird es aufgrund knapper werdender Ressourcen immer mehr darum gehen, rückzubauende Materialien entweder wieder zu verwenden (Re-Use) oder sie zur Wiederverwendung aufzubereiten (Re-Cycling). Zum anderen wird es ohne Sanierung nicht möglich sein, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in die eigene Hand zu bekommen. Und zum Dritten: dem Neubau haftet immer mehr das Image der riesigen Verschwendung und des zu großen CO2-Ausstoßes an.



Heißt in Summe und Konsequenz: mehr sanieren als neu bauen – und das noch dazu möglichst kreislauffähig.



Klingt gut – aber wie genau soll das gehen? Wie geht man vor, was ist möglich und was (noch) nicht? Und wer zahlt die Party? Genau darum geht es im Pilotprojekt von Sedlak, , das in Zusammenarbeit mit Scale durchgeführt wird und wo es via WieNeu+ ein gewisses finanzielles Auffangnetz gibt – sprich: die Differenzkosten zwischen kreislauffähiger und althergebrachter Sanierung sind gefördert.