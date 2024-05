Auslandsmärkte : Von Kärnten nach Lateinamerika

Nach dem Einstieg in den lateinamerikanischen Markt im Vorjahr baut die Wietersdorfer Gruppe ihre Marktposition in Lateinamerika weiter aus. Die Kärntner Unternehmensgruppe erwirbt 74,9 Prozent an der O-tek Argentina S.A. und ist damit 100-prozentige Eigentümerin aller O-tek-Gesellschaften in Lateinamerika. Damit setzt die Wietersdorfer Gruppe ihre Internationalisierungsstrategie fort.