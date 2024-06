Der aus den 1970er Jahren stammende Gebäudekomplex in der Grazer Billrothgasse besteht aus vier halbgeschossig, höhenversetzten Gebäudeteilen mit drei Wohngeschossen und insgesamt 15 Wohneinheiten. Die im Forschungsprojekt erarbeitete Studie des Architekturbüros Gangoly & Kristiner kombiniert eine behutsame Nachverdichtung mit einer umfassenden Sanierung der Bestandswohnungen und schafft zudem neue qualitative Außenräume. Durch die Aufstockung der Häuser um 1,5 Geschosse wurde die Gesamtkubatur vereinfacht, bauphysikalisch verbessert und auf zwei zusammenhängende Dachflächen reduziert. Auf den extensiv begrünten Flachdächern werden Photovoltaik-Module angeordnet. Mit der Aufstockung werden je nach Variante vier bzw. sechs neue Wohneinheiten in Leichtbauweise (Holz-Riegelbau) mit Nutzflächen von 49 m² bis 127 m² gewonnen. Die Errichtung von zwei neuen Liftanlagen ermöglicht die barrierefreie Erschließung aller Wohnungen.



Die Bestandswohnungen bekommen durch innere Umbauten im Zuge der Sanierung barrierefreie Sanitärräume. Die Balkone erhalten textilen Sonnenschutz, neuen Bodenbelag und einen Sichtschutz-Blendrahmen am Geländer, indem Pflanzen Platz finden und so zur Gesamtbegrünung beitragen. Der Kellergeschoss-Grundriss wird so adaptiert, dass in den vom Garten zugänglichen Räumen Nutzungen wie z.B. ein Gemeinschaftsraum, eine Werkstatt, ein Winterquartier für Pflanzen oder ein Fahrradabstellraum untergebracht werden können. Die gesamte Wohnanlage erhält im Zuge der umfassenden Sanierung eine einheitliche Fassade mit einem vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystem mit Putz (StoVentec). Die Putzträgerplatte besteht aus recyceltem Altglas. So bekommen die Häuser ein modernes und attraktives Erscheinungsbild.



Auch der Außenraum wird bedarfsgerecht und zeitgemäß gestaltet. Dabei bleiben die Bestandsbäume erhalten. Zur Stärkung der Nachbarschaft ist im Freibereich eine Laube als sozialer Treffpunkt für Gemeinschaftsaktivitäten geplant. Es entsteht zudem ein neuer überdachter Bereich für Müll und Fahrräder. Mehrere Spaliere und Rankgerüste ermöglichen eine künftige bodengebundene Fassadenbegrünung. In der Nähe des Gemeinschaftsraumes sind Hochbeete für Urban Gardening geplant.