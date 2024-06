Bereits mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde eine beschleunigte Abschreibungsmöglichkeit für Gebäude vorgesehen. Diese wird nun insoweit erweitert, als bei Neubauten mit Fertigstellung zwischen 1.1.2024 und 31.12.2025, die ökologische Standards erreichen („Klimaaktiv Bronze-Standard“), in den ersten drei Jahren ein Abschreibungssatz von 4,5% berücksichtigt werden kann.

Zusätzlich können Herstellungsaufwendungen im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen künftig beschleunigt über fünfzehn Jahre abgeschrieben werden. Damit sollen insbesondere ökologisch ausgerichtete „Nachverdichtungen“ steuerlich begünstigt werden. Wird die Energieeffizienz von vermieteten Gebäuden verbessert (z.B. Fenstertausch, Umstellung auf eine Wärmepumpe, Dämmung von Außenwänden), kann im Rahmen der Vermietungs- und Verpachtungseinkünfte ein abzugsfähiger Zuschlag von 15% der entsprechenden Aufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 abgezogen werden.



Vor dem Hintergrund der Preissteigerungen ist die Erzielung eines Gesamtüberschusses in einem absehbaren Zeitraum (z.B. 20 Jahre bei der „kleinen Vermietung“) in manchen Fällen nicht mehr realistisch. Um zu vermeiden, dass diese als Liebhaberei qualifiziert werden, wird der „absehbare Zeitraum“ bei der großen und kleinen Vermietung um je fünf Jahre verlängert. Eine Einstufung als Liebhaberei hat zur Folge, dass eine Vermietung nicht als Einkunftsquelle anerkannt werde. Verluste in den ersten Jahren der Vermietung können dann nicht geltend gemacht werden.