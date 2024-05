Eine aktuelle Analyse von durchblicker, Österreichs Tarifvergleichsportal, zeigt, dass sich die Leistbarkeit für das Eigenheim nicht verbessert hat: Nach wie vor müsste ein durchschnittlicher Doppelverdienerhaushalt für eine 90 m²-Neubauwohnung in Wien 59 % seines Einkommens aufwenden, um den Kredit zu tilgen.

Auch wenn der Zenit überschritten sein dürfte – im Jahresdurchschnitt 2023 waren es 64 % – ist man von der maximalen Schuldentilgungsquote von 40 % noch weit entfernt. Lediglich Besserverdienende nähern sich der in den Kreditvergaberegeln vorgesehenen Ziel-Quote: Bei diesen Haushalten würden derzeit durchschnittlich 45 % des Monatseinkommens in die Kreditrückzahlung fließen.



Martin Spona, CEO von durchblicker: “Für Durchschnittsverdiener platzt der Traum vom Eigenheim nach wie vor, die Leistbarkeit hat sich gegenüber 2023 nur geringfügig verbessert. Damit verfehlt das Wohnbaupaket auf vielen Ebenen bisher seine Wirkung. Das Gießkannenprinzip benachteiligt einkommens schwächere Haushalte, entlastet werden nur jene, die es sich ohnehin leisten können. Aus unserer Sicht wäre etwa ein Genossenschaftsmodell mit verpflichtender Kaufoption deutlich zielführender, um mehr Eigentum im Wohnungssektor zu schaffen. Außerdem gilt es, Hürden für jüngere Menschen, etwa im Bereich Eigenkapital, zu beseitigen.”