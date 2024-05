Die schlechteren Marktbedingungen hätten sich im ersten Quartal mit einem Minus von 40 Mio. Euro auf das EBITDA ausgewirkt. Weiters ausschlaggebend war eine umfangreiche Werksstilllegung, die mit minus 50 Mio. auf das Ergebnis gewirkt habe: "Wir haben uns entschieden, Lagerbestände abzubauen", sagte Hanke. Betroffen waren Werke in Kontinentaleuropa. Weitere 20 Mio. Euro entfielen auf aus dem Vorjahr nachgezogene Einmaleffekte bei der Bewertung von Lagerbeständen. "All das sind keine Überraschungen, wir wussten das bereits und haben kommuniziert, dass das erste Quartal deutlich unter dem ersten Quartal 2023 liegen wird", so der Finanzvorstand.



Den Rückgang beim Umsatz führt Wienerberger vor allem auf das schlechtere Marktumfeld zurück. Die operative EBITDA-Spanne lag im ersten Quartal bei 12,1 Prozent, in der Vorjahresperiode lag der Wert bei 19,8 Prozent. Das seit Jahren laufende Programm "Self Help" zur Ertragssteigerung und Effizienzverbesserung habe 9 Mio. Euro zum Ergebnis beigetragen, Kostenmanagement habe weitere 17 Mio. Euro eingespart. Der frisch übernommene französische Dachanbieter Terreal habe im ersten Quartal 6 Mio. Euro eingebracht, die Übernahme sei Ende Februar abgeschlossen worden.