Durch Entfrachtung Innovationsraum Bau schaffen

Die Gründe für die gestiegenen Kosten sind mannigfaltig und nicht nur in der Baubranche zu suchen. Ein Aspekt jedoch lässt sich in der zum Teil überbordenden Normierung bzw. Gesetzgebung hinsichtlich baurelevanter Themen finden. Ein Abweichen davon, auch bei einem Nachweis einer tauglichen und kostengünstigeren Alternative, hat sowohl für Planer als Ausführende oftmals äußerst negative Folgen. Darüber hinaus ist das Risiko, in einem Schadensfall Haftungsansprüchen ausgeliefert zu sein vielen Unternehmen zu groß. In Summe verhindert diese Situation auch ökonomisch nachhaltige Immobilien.

Um dieser Kostenspirale entgegen zu wirken und zukunftsorientiert nachhaltig zu bauen, wird in einem Forschungsvorhaben der LI Tirol untersucht werden, inwieweit kostenrelevante Vorschriften derzeit gültiger Baustandards und Normen außer Acht gelassen werden können, ohne Einbußen bei der nutzungsrelevanten Qualität von Bauteilen hinnehmen zu müssen.

Weiters soll analysiert werden, ob und in welchem Umfang dies im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung abgewickelt werden kann und welche Aspekte einer adaptierten Gesetzgebung bedürfen würden. Ein wesentlicher Teil in dieser Untersuchung wird die Klärung der rechtlichen Belange sein. Dort kann der in das bayrische Baugesetz eingeführte Gebäude E (vertraglich vereinbarte einfachere Bauausführung) einen rechtlichen Anhaltspunkt bieten.

Über juristische Aspekte hinaus soll in diesem Forschungsvorhaben vor allem auch auf Seiten der Unternehmer und Forschungspartner innovative ökonomische und technische Lösungen entstehen.

Vorschläge zur Kostenoptimierung für leistbaren Wohnraum

1. Verzicht auf unterirdische Bauteile (geschätzte Einsparung 10-20%): Unterirdische Bauteile zur Aufbewahrung von PKW und Fahrräder bzw. für Lager- und Nebenräume verursachen bis zu 30% der Baukosten. Man könnte z.B. einem Teil der Wohnungen keine Tiefgaragenplätze zuordnen und den Kostenvorteil weitergeben.



2. Systematisiertes Planen und Bauen (Einsparung 5-10%): Die Planung und Errichtung von Gebäuden wird derzeit stark von außen hergedacht. Alternativ sollten Bauweisen, welche die „inneren“ Werte eines Gebäudes wie effiziente Grundrisse, schlanke statische Konstruktionen, übereinanderliegende Modulbäder, standardisierte Details etc. forciert werden.



3. Baudichte (Einsparung 5-10%): Eine höhere Baudichte führt i.d.R. zu einer kosteneffizienteren Umsetzung von Wohngebäuden. Der Baukostensatz in der WBF für die kleinste Gebäudekategorie ist um 16% höher als jener für die größte Kategorie.



4. Digitale Baueinreichung (1-5%): Die Vorlaufzeiten für Wohnbauten sind zu lange (in Tirol drei und mehr Jahre). Dies verursacht Projektentwicklungs- und Zinskosten, welche die Käufer bzw. Mieter zu tragen haben. Die Einführung einer „Digitalen Baueinreichung“ für sämtliche baurelevanten Verfahren (z.B. Bau- und Gewerberechtsverfahren) kann die Vorlaufdauern verringern, daher benötigt es eine Beschleunigung der Verfahren mit klar definierten Maximalfristen (Beispiel Südtirol).