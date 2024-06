Anfang Juni 2024 wurde die EPD bzw. die Ökobilanzergebnisse für konstruktive Fertigteile im Hochbau von der Bau-EPD GmbH. veröffentlicht und steht ab sofort allen Stakeholdern – insbesondere Planern, Bauherren sowie Ökobilanz-Verantwortlichen – zur Verfügung. EPD beschreiben die Umweltauswirkungen von Bauprodukten. Diese quantitativen, objektiven und von unabhängigen Experten verifizierten Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts und sind deshalb eine unverzichtbare Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken.



„Mit der Verifizierung und Veröffentlichung der EPD für konstruktive Betonfertigteile im Hochbau legt die österreichische Betonfertigteilbranche ihre Umweltdaten offen und weist damit die Nachhaltigkeit ihrer Produkte nach. Damit nehmen wir eine Vorreiterrolle im österreichischen Bauwesen ein“, so Anton Glasmaier, Geschäftsführer des VÖB.



Konstruktive Fertigteile für den Hochbau bestehen aus Beton, Stahlbeton bzw. Spannbeton und werden in Produktionswerken unter kontrollierten Bedingungen in einem überwiegend automatisierten Prozess hergestellt.