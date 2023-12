Im Rahmen des Projekts Decarbonisation First entstand ein standardisiertes Berechnungstool zur Treibhausgas (THG)-Bilanzierung im Lebenszyklus von Infrastrukturbauwerken. Das ÖBV-FFG Forschungsprojekt „LZinfra – Lebenszyklustool zur Nachhaltigkeitsbewertung von Verkehrsinfrastrukturen“ erweitert dies nicht nur, sondern integriert auch zusätzliche Bewertungsebenen.



Das Forschungsprojekt Decarbonisation First, welches von der Vienna Consulting Engineers ZT GmbH und dem Umweltbundesamt durchgeführt wurde, verfolgte den Gedanken, dass zukünftige Entscheidungsfindungen für Baumaßnahmen auf einer deutlich stärkeren Gewichtung der Kosten infolge des CO 2 -Fußabdrucks erfolgen und gleichzeitig die Akzeptanz der damit einhergehenden Primärkosten gehoben wird. Dazu wurde zunächst eine Datenbank mit für Österreich repräsentativen CO 2 -Äquivalenten (“Cradle to Grave”) für die relevanten Baustoffe von definierten Anlageklassen (Brücken/Straßenoberbau/Dämme/Stützmauern/Wannenbauwerke/Lärmschutzwände) erstellt. Darauf aufbauend wurde eine Methodik für die Verknüpfung von Lebenszykluskostenberechnungen mit einer zugehörigen CO 2 -Bilanzierung unter Berücksichtigung der Streuungen der Eingangsparameter entwickelt.



Mit dem Berechnungstool durchgeführte Simulationsrechnungen und Variantenuntersuchungen zeigen, dass anhand des Tools die sogenannten THG-Emissionstreiber sehr gut in Hinblick auf etwaige Einsparungspotentiale sichtbar gemacht werden können.