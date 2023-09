Die Welt der Baumaschinen und auch die der Energiebereitstellung auf Baustellen ist in Bewegung geraten. Einerseits ändert sich Art und Menge der Aufträge gerade dramatisch – also weniger Wohn- und fast kein Einfamilienhausbau, dafür Zuwächse bei der Infrastruktur. Andererseits geht das Nachhaltigkeitsthema auch an der eigentlichen Baustelle und den dort verwendeten Maschinen nicht vorbei. C=2-Ausstoß ist das große Thema, sowohl was die Antriebsart der Maschinen, aber auch was die Energiebereitstellung überhaupt betrifft.

In dieser Sendung sehen Sie dazu eine Bestandsaufnahme unter den bauausführenden Firmen und danach ein Studiogespräch mit Dominik Müller, dem Österreich-Geschäftsführer der großen Baulogistik-Firma Zeppelin Rental. Er organisiert Baustellen, vermietet Maschinen und hat auch über die Zeppelin-Connection via Caterpillar enge Einblicke in die Herstellung und Entwicklung von Baumaschinen.