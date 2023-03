Als einer der größten Bauherren Österreichs - derzeit werden jährlich durchschnittlich mehr als drei Milliarden Euro in den Neu- und Ausbau der Infrastruktur investiert - sind die ÖBB auch Vorreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft und werden auch in diesem Themenfeld ihrer Rolle als eines der größten Klimaschutzunternehmen Österreichs gerecht und setzen neue Akzente. Gemeinsam mit den materialnomaden startet die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ein Pilotprojekt in Niederösterreich. Ziel ist es, Upcycling-Prozesse bei kleinen Abbruchprojekten zu erproben und auf größere Projekte zu übertragen.