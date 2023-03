Nachhaltig hergestellte Betonmischungen aus mineralischen Rest- und Abfallstoffen könnten in Zukunft vor allem in korrosionsanfälligen Anwendungsbereichen wie Abwassersystemen, Bioabfallanlagen oder Tunneldrainagen zementgebundenen Beton ersetzen - für Cyrill Grengg vom Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU Graz ist das nicht nur ein erreichbares Ziel, sondern auch ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

>> Mehr solche News lesen? Abonnieren Sie unseren viel geklickten Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!

Er leitet das heute offiziell eröffnete „Christian Doppler Labor für reststoffbasierte geopolymere Baustoffe in der CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft“ und hat für sein Vorhaben acht starke Unternehmenspartner an seiner Seite: voestalpine Stahl Donawitz GmbH, Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH, brantner green solutions GmbH, Initiative Ziegel, Forschungsverein Stein- und keramische Industrie, CharLine GmbH, Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, MM-Kanal- Rohr- Sanierung GmbH und die Gemeinschaft steirischer Abwasserentsorger (u.a. Linz AG und AWV Wiener Neustadt) sehen alle Potenzial in der Nutzung von Bauschutt, Schlacke, Hüttenschotter, Mineralwolle oder Asche für umweltfreundlicheren und widerstandsfähigeren Beton.

Das jüngste CD-Labor der TU Graz wurde am 3. März 2023 in der Aula der TU Graz eröffnet. Sieben Jahre lang wird nun gemeinsam mit den acht Industriepartnern geforscht. Größter öffentlicher Fördergeber des CD-Labors ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. "Die Vielzahl der beteiligten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zeigt das große Interesse an mehr Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Baustoffe aus Rest- und Abfallstoffen bringen nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern tragen auch zur Entlastung der Umwelt bei. Das hier erforschte Know-how kann die Basis für viele weitere Innovationen sein“, betont Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.