Die Bedeutung der Investition für eine nachhaltige Bauwirtschaft ist Lafarge Österreich CEO Berthold Kren ein besonderes Anliegen: „Dank der vertikalen Rohmühle können wir Baurestmassen nutzen und natürliche Rohstoffe schützen. Abbruchhäuser aus Ziegel oder Beton werden so zur wertvollen Ressource.“ Weltweit wird einmal pro Monat New York errichtet, 40 Milliarden Tonnen Material werden im Bausektor verarbeitet. Daher müssen wir mit Hochdruck daran arbeiten, nicht nur den CO2 Fußabdruck, sondern auch die natürlichen Materialvorkommen zu schützen.



Auch als Mitglied von Holcim, einem der größten Baustoffkonzerne der Welt, dessen Zirkularitätsrate bei Zement bei durchschnittlich 24 Prozent liegt, setzt Lafarge Maßstäbe: „In Österreich konnten wir mit kontinuierlicher Arbeit auf den Gebieten der Ersatzbrennstoffe und Recyclingmaterial den Anteil bereits auf über 30 Prozent steigern. Mit der bereits in den späten 1980ern begonnenen und konsequent fortgesetzten Strategie, aus Sekundär- und Abfallstoffen sowohl Energie als auch neue Baustoffe zu produzieren, haben wir heute beinahe Unabhängigkeit von Gas-, Öl- und Kohleimporten erreicht und die regionale Versorgung mit ressourcenschonenden Rohstoffen gesichert“, so Kren. Der Erfolg zeige sich nicht zuletzt im geringen CO2-Fußabdruck der Werke: „Diese Strategie hat uns an die Weltspitze katapultiert. Nirgendwo anders wird Zement mit einem geringeren CO2-Fußabdruck produziert, nirgendwo anders werden so effektiv Abfall- und Reststoffe eingesetzt wie in Österreich.“