Können Sie kurz skizzieren, was sich beim Baustoff selbst tut und wo Sie das größte Entwicklungspotenzial sehen?

Glasmaier: Der Ansatz der Beton- und Fertigteilbranche ist hier klar – wir wollen parallel zu den Bemühungen der Zementindustrie auch unseren Beitrag zu den Klimazielen leisten. Hier geht es auf der einen Seite darum, die neuen CO2-reduzierten Zementsorten in Beton und Fertigteilen zu verarbeiten, und auf der anderen Seite weniger Baustoff selbst zu verbrauchen. So können wir entscheidende Einsparungen beim CO2-Ausstoß erzielen. Dies gelingt uns u. a. durch Impulse in der Innovation und Forschung. In Österreich laufen bereits Forschungsprojekte, die sich damit auseinandersetzen, wie klinkerreduzierte bzw. -arme Betonrezepturen in Zukunft eine breite Anwendung finden können. Eine Eigenschaft dieser RCC-Betone ist, dass sie länger zum Aushärten benötigen, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. In einem groß angelegten Forschungsprojekt, an dem mehrere Betonhersteller in Österreich beteiligt sind, wird gerade geprüft, wie intelligent beheizbare Schalungen dazu beitragen können, Festigkeitsentwicklung von RCC-Betonen zu beschleunigen.



Für Betonfertigteile sind beheizbare Schalungen bereits seit Jahrzehnten Realität, weil diese in thermisch kontrollierten Umgebungen zum Aushärten gebracht werden. Auch das Thema Nachbehandlung solcher Betone ist damit berücksichtigt.



Trifft das im gleichen Maß für Ortbeton, Transportbeton UND Fertigteile zu oder was sind die Unterschiede?



Glasmaier: Das Commitment, die Reduktion des CO2-Ausstoßes voranzutreiben, gilt für die gesamte Zement- und Betonbranche. Natürlich sind die Zugänge und Verfahren teilweise unterschiedlich, aber für die Betonbranche ist die Roadmap der österreichischen Zementindustrie eine wichtige Orientierung, wie sich die gesamte Branche in den kommenden Jahrzehnten aufzustellen hat.

Wir haben gemeinsame Aufgaben, die wir auch gemeinsam erfüllen müssen. Zum Beispiel wird die eigesetzte Betonmenge je Fertigteil vermindert, etwa durch Verdrängungskörper, reduzierte Betonkubatur oder durch die Reduktion des Beton- und Bewehrungsbedarfs.