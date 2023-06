Bei der Jahreshauptversammlung des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) Anfang Juni wurde Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe und der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, einstimmig zum VÖB Präsidenten gewählt. Dem 51-jährigen Baustoff-Experten ist die Entwicklung des Nachhaltigkeitsgedanken in der Fertigteilindustrie ein besonderes Anliegen.



Michael Wardian folgt damit Franz Josef Eder, der von 2016 bis 2023 die Funktion des VÖB Präsidenten innehatte. Ins Zentrum seiner Tätigkeit als neugewählter VÖB Präsident stellt Wardian das Thema Nachhaltigkeit: „Die Bauindustrie in Österreich steht momentan vor gewaltigen Herausforderungen. Auch der Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke als bedeutende Interessensvertretung dieser Industrie hat eine besondere Verantwortung, notwendige Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges und konkurrenzfähiges Bauen mit Betonfertigteilen in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks, Kreislauffähigkeit und Digitalisierung sind die zentralen Themen, die unseren Verband in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen werden. Ich will einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die österreichische Fertigteilindustrie zukunftsfit zu machen“, so Wardian.