Anton Ofner, Präsident von Austrian Standards International, und Valerie Höllinger, CEO & Managing Director von Austrian Standards, baten zum Schlüsseldialog Wachstum = Standard" ins House of Standards & Innovation in Wien. Wie die EU und Österreich auf die strategische Marktkraft der Normung setzen und welche Wachstumschancen sich aus der Normung ergeben, standen im Mittelpunkt der Diskussion.



Vordenker und Branchengrößen wurden hier zusammen gebracht, um die zentrale Rolle der Standardisierung bei der Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und Innovation in Europa und Österreich zu diskutieren. Bundesminister Martin Kocher hob in seiner Keynote die Bedeutung und Wichtigkeit der Normung sowohl für die österreichische als auch für die europäische Wirtschaft hervor.

Im Anschluss nahm er gemeinsam mit Silvia Angelo, Vorstandsdirektorin der ÖBB Infrastruktur AG (Ressort Finanzen, Service, Immobilien) und Porr-CEO Karl-Heinz Strauss am Podium für den Schlüsseldialog mit Valerie Höllinger Platz.

Sowohl das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft als auch die beiden genannten Unternehmen sind seit Jahrzehnten aktiv in der sogenannten Komiteearbeit tätig, also in jenen Gremien, in denen Normen für Österreich, Europa, aber auch international entstehen. Beide Unternehmen kennen daher aus eigener Erfahrung die Marktchancen, die Normen aus unternehmerischer Sicht mit sich bringen.



Die Gespräche unterstrichen, wie Standards Wettbewerbsvorteile, Innovation und nachhaltiges Wachstum fördern, insbesondere in herausfordernden Zeiten.