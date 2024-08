In den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres steigerte die Porr ihre Produktionsleistung im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,3 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro. Wachstumstreiber sei vor allem der Infrastrukturbereich, etwa der Tunnelbau und Großprojekte in Rumänien. Österreich war mit einem Anteil von 44,8 Prozent der wichtigste Absatzmarkt, gefolgt von Deutschland und Polen.



Der Umsatz ist mit 2,9 Milliarden Euro nominell stabil geblieben (plus 0,6 Prozent).



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit 148,1 Millionen Euro (plus 8,4 Prozent) nach dem ersten Halbjahr 2024 stabil. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich deutlich stärker um 23,7 Prozent auf 42,2 Millionen Euro.