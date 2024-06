„Die Ausstattung des Semmeringbasistunnels ist eine äußerst komplexe Aufgabe, die ein hohes Maß an bahntechnischem Know-how erfordert. Die PORR mit ihrer großen Erfahrung im Bahnbau als Teil ihres breiten Leistungsspektrums ist hier besonders gut aufgestellt. Wir sind stolz, gemeinsam mit unserem Partner Rhomberg Sersa Rail Group einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Mobilität in Europa zu leisten“, so Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr.



Die ARGE rüstet den rund 27 Kilometer langen, zweiröhrigen Tunnel zwischen Gloggnitz in Niederösterreich und Mürzzuschlag in der Steiermark aus. Der Auftrag im Wert von EUR 176 Mio. umfasst unter anderem die Telekommunikation, die elektrotechnische Ausrüstung mit Hochspannungsanlagen, Verteilungen, Beleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung und Beschilderung. Darüber hinaus gehören die maschinentechnischen Anlagen für Klima, Lüftung und Löschwasser sowie Schlosserarbeiten zum Auftragsumfang. Die ARGE-Partner beginnen umgehend mit der Planung, der Baubeginn ist für Juni 2025 geplant. Die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant.