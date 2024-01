Hergestellt wurde die speziell für Wien konzipierte Maschine in Schwanau am deutschen Standort der Firma Herrenknecht. Mitarbeitende der Arge U2 17-21, der Arbeitsgemeinschaft von Porr und Strabag, haben die TVM in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Herstellers montiert. Mit einer Gesamtlänge von 120 Metern bringt sie nun stattliche 1.200 Tonnen auf die Waage.

In Einzelteile zerlegt, wird sie in den nächsten Monaten von Süddeutschland nach Wien transportiert, wo sie am Matzleinsdorfer Platz wieder aufgebaut wird. Der Start für den Vollbetrieb der TVM ist für den kommenden Herbst geplant.