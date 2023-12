Doch nicht nur der Tunnelvortrieb kann beim Woodsmith-Projekt mit Superlativen aufwarten: Strabag baut hier im Auftrag von Anglo American den weltweit längsten Fördertunnel für ein permanentes Mineraltransportsystem (MTS), mit dem das weltweit größte Polyhalitvorkommen aus dem Untergrund des North York Moor zur Weiterverarbeitung nach Wilton/Teesside transportiert wird. Polyhalit ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das als Dünger in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Das Erz wird in der Woodsmith Mine über zwei 1,6 km tiefe Schächte abgebaut, die mit dem unterirdischen Förderband verbunden sind, um die Umweltbelastung an der Oberfläche zu minimieren. Mit einem Innendurchmesser von 4,9 Metern ist der Fördertunnel inklusive Transportsystem im Vollausbau für einen Durchsatz von bis zu 20 Millionen Tonnen Material pro Jahr ausgelegt.



Nach Fertigstellung des Gesamtprojekts wollen sich Anglo American und Strabag den dann erreichten Weltrekord von Guinness World Records offiziell bestätigen lassen. Bis es 2026 soweit ist, muss sich das Team vor Ort noch in Geduld üben. Rund 450 Mitarbeiter:innen sind im Woodsmith-Projekt beschäftigt, etwa 75 % von ihnen kommen aus dem Bezirk Teesside. Darüber hinaus setzt man bevorzugt auf lokale Baupartner bzw. Zulieferer und hat so zahlreiche weitere Arbeitsplätze für die Region geschaffen.

