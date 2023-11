Neben Sicherheitsaspekten und der logistischen Herausforderung der nur begrenzt zugänglichen Linienbaustelle, gibt der Denkmalschutz Erfordernisse vor, die es auch einzuhalten gilt. So muss das äußere Erscheinungsbild weitgehend unverändert bleiben. Ein Auflösen und Wiederversetzen der denkmalgeschützten Stützmauern soll behutsam nach Vorbild des historischen Bestandes durchgeführt werden. Auch die Wahl des Fugenmörtels (Farbe) bedarf der Festlegung des Bundesdenkmalamtes.

Bei Bestandssanierungen im Infrastrukturbereich eine ingenieurtechnisch spannende Thematik, die hier manifest wird, ist die Tatsache, dass sämtliche Instandsetzungsmaßnahmen mit der statischen Dimensionierung der Tragwerke in Einklang gehen müssen. Im vorliegenden Fall heißt das konkret, „dass der Aufbeton nicht mehr als 8 cm betragen darf, der Asphalt nicht mehr als 2 x 4 cm; normalerweise werden hier 3 + 5 + 3cm realisiert. – Wir bewegen uns hier also am Limit.“, erklärt Wigisser und ergänzt, trotzdem sei es aktuell „die beste Lösung, da ein Neubau aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist.“ Ein Thema, dessen Dynamik sich momentan in Österreich bei einigen weiteren größeren Infrastrukturprojekten widerspiegelt.

Last, but not least setzen die aktuellen Temperaturschwankungen betontechnologisch die Anforderungen einer adäquaten Nachbehandlung des Betons. Hierzu weiß Wigisser: „Bei so einer geringen Aufbetonstärke von 8 cm wären Risse fatal – hier müssen also besondere Maßnahme der Nachbehandlung des jungen Betons ergriffen werden.“