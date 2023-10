Hinzu kommt, dass wir nahezu alles, was wir heute in einem Stadion transportieren wollen, im derzeitigen Gebäude nicht transportieren können. In jedem Fall ist ein Stadion ein öffentliches Gebäude, das auch entsprechende gesellschaftliche Funktionen und Aufgaben zu erfüllen hat.



Im Stadion zeigen wir – plakativ ausgedrückt –, wie wir einander in der Gesellschaft sozial und wertschätzend begegnen wollen, gemeinsam feiern und einen sportlichen Wettkampf austragen wollen. Bauliche Strukturen tragen hier einen wesentlichen Faktor in der Sozialisierung der Zuschauer und Spieler bei und repräsentieren unser gesellschaftliches Bild.



Der sich laufend verändernde Sport mit zahlreichen neuen, auch olympischen Sportarten, erfordert zudem andere bauliche Konzepte und vor allem Orte für Training und Veranstaltung. Wenn im Jahr 2024 gleich mehrere Events in Wien auf Heimatsuche sind und hierfür die bisher für temporäre (Sport-)Ereignisse genutzte Plätze Mangelware sind, so spiegelt das im Kleinen die Tatsache wieder, dass seit 2022 wesentliche Groß-Sportereignisse wieder in Zentraleuropa stattfinden, wider.