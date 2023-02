Entgeltliche Einschaltung

Raiffeisen Arena : Tragende Stützen für Jahrhundert-Stadion

Am 24. Februar 2023 ist es so weit! Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit wird in wenigen Tagen das erste Heimspiel des LASK in seiner neuen Heimstätte, der Raiffeisen Arena in Linz, stattfinden. Das neu errichtete Stadion lässt mit seiner beeindruckenden Architektur und der umfassenden Funktionalität nicht nur die Herzen der Schwarz-Weißen Fans höherschlagen. Doka hat die Sonderschalung für die Tribünenträger geliefert und darf somit Teil dieses monumentalen Bauwerks sein.