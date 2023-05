Ebenfalls an der Fertigstellung der neuen Raiffeisen-Arena beteiligt war die Alfred Schnellnberger GmbH aus Wartberg/Krems. Als langjähriger Mapei-Partner setzte man bei den Fliesenverlegearbeiten auf 6.000 m2 in der Arena auf deren Produktlösungen. „Projekte dieser Art fordern ein hohes Maß an Flexibilität. Unterschiedliche Gegebenheiten in den vielen Bereichen des Stadions erfordern darauf abgestimmte Produktlösungen. So wurden hier verschiedenste Verlegemörtel eingesetzt. Wie zum Beispiel Keraquick Maxi S1, um zu garantieren, dass die Bodenfläche nach 24 Stunden wieder voll belastbar ist. Oder Ultralite S1, welcher durch sein geringes Gewicht praktisch zu transportieren ist und somit die Kräfte des Verarbeitenden schont“, berichtet Stefan Schallerbauer, Technischer Leiter bei Mapei.

Begeistert zeigt sich auch Mapei Austria-Geschäftsführer Andreas Wolf: „Besonderes Highlight in der Arena stellt für mich der BWT Business Club dar, in dem auch wir, die Mapei Austria GmbH, Mitglied sind.“ Die Arena umfasst die unterschiedlichsten Bereiche. Am Vorplatz des Fußballstadions befindet sich das LASK-Fandorf mit regionalen Foodtrucks und einem großen Kiosk. Zusätzlich bietet das Stadion den 1.000 m2 großen LASK-Kinderclub und die Familientribüne, welche ein Stadion-Erlebnis zugeschnitten auf Familien mit Kindern ermöglichen. Auch ein Restaurant und eine Backstube stehen den Fußballfans zur Verfügung.