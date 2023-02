Die Fundamente der zwei Hangstützen werden mit betonierten Seitenteilen verstärkt, jene der zwei im Wasser stehenden Pfeiler mit Zementinjektionen im Untergrund des Flussbetts stabilisiert. An den unteren und oberen Pfeiler-Enden werden bis zu acht Meter lange Stabspannglieder eingebaut, damit die Pfeiler und Widerlager den Beanspruchungen der neuen Koralmbahn für die nächsten hundert Jahre standhalten.



Vor Ort bedarf es angepasster Lösungen wie zum Beispiel die Arbeitsgerüste, die sich um die Pfeilerköpfe schmiegen und viele Tätigkeiten knapp unterhalb des Stahltragwerks an den Brückenlagern erst möglich machen. Sie wurden am Boden teilweise vormontiert, mit einem ebenfalls selbst gebauten Ponton über den Fluss und zum Einsatzort transportiert, fast hundert Meter die Betonpfeiler hinaufgezogen und dort sicher verankert.



Die Brücken-Konstruktion stammt vom deutschen Spezialisten Donges Steeltec. Aus dem Werk in Darmstadt bringen die bis zu sechzig Tonnen schweren Spezialtransporte vorgefertigte Bauteile über eine eigens verstärkte Brücke ans Nordufer der Drau. „Das Glück war, dass wir den Auftrag im November 2021 erhalten haben und ARGE-Partner Donges das Material beschaffen konnte, bevor die Stahlknappheit am Markt eingetroffen ist“, so Projektleiter Schuster. Ein zweiter wichtiger Partner mit Regionalbezug ist das Lavanttaler Bauunternehmen Kostmann.