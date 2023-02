Das sind im wahrsten Sinn viele Baustellen. Welche davon sind die herausfordernsten?

In der Projektabwicklung warten verschiedenste Herausforderungen auf uns: Diese können beispielsweise technischer Natur sein, wie beim Semmering-Basistunnel, wo uns die geologischen Verhältnisse immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Eine große Herausforderung liegt auch darin, unser komplexes Bauprogramm unter laufenden Betrieb umzusetzen. Auf der Weststrecke arbeiten wir derzeit etwa intensiv daran, die zahlreichen Bauarbeiten der nächsten Jahre so einzutakten, dass Reisende möglichst wenig davon merken. Der Bahnbetrieb soll also möglichst stabil und pünktlich weiterlaufen. Weiters müssen unsere Projekte auch wie zuvor erwähnt mit den aktuellen Herausforderungen der allgemeinen Lage umgehen.





Wie sensibel reagieren Anrainer:innen auf Ihre Bauarbeiten? Bedarf es da einer speziellen Form der Kommunikation?

In der Anrainer:innen- und Stakeholder:innen-Kommunikation setzen wir auf zwei Säulen: Einerseits auf die möglichst transparente Informationspolitik auf Augenhöhe und andererseits auf die möglichst frühe Information und Einbindung aller Akteur:innen. Wir verschweigen nicht, dass unsere Bauarbeiten für einen begrenzten Zeitraum lärmintensiv sein können und zu Einschränkungen führen. Aber: Vom Ausbau der Bahninfrastruktur profitieren am Ende des Tages unsere Kund:innen durch ein besseres Angebot.







Müssen Sie dabei öfters auf Mediatoren zurückgreifen?

Nein, Mediationsverfahren waren bisher noch kaum notwendig. In der Planung und Umsetzung von Bahninfrastrukturvorhaben holen wir mit Runden Tischen, Dialogforen oder begleiteten Trassenauswahlverfahren die notwendigen Akteur:innen frühzeitig ins Boot. Entscheidend dabei ist insbesondere ein sehr früher Zeitpunkt für den Beginn dieser Aktivitäten. So kommt es in den meisten Fällen zu einer akzeptablen Lösung für alle.