Die mitunter größte technische Besonderheit der Strecke ist wohl die durchgehend Feste Fahrbahn. Hierbei wird der Schotter des Gleisbettes durch Beton ersetzt. Bei Geschwindigkeiten über zweihundert Stundenkilometer sind neben der besseren Gleislagestabilität vor allem die Instandhaltungskosten gegenüber dem Schotteroberbau deutlich geringer. Man erwartet, dass die Feste Fahrbahn eine Lebensdauer von mindestens sechzig Jahren haben wird.

Dadurch steigen die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Strecke. Erwähnenswert ist auch die Befahrbarkeit der beiden langen Tunnel neben der Filstalbrücke. Spezielle Betonplatten ermöglichen Einsatzfahrzeugen im Notfall die Durchfahrt. „Die Neubaustrecke ist für uns nicht nur aufgrund des Projektumfangs außergewöhnlich. Auch die erbrachten Leistungen, insbesondere das Bauen der Festen Fahrbahn, lieferten Swietelsky ein enormes Know-how für künftige Projekte dieser Art“, so Martin Kukacka, Leiter Projektmanagement Bahnbau International. Das Unternehmen sei in der Vergangenheit vorwiegend in Rahmengeschäften tätig gewesen, führt Kukacka weiter aus: „Die erfolgreiche Umsetzung der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm bietet nun einen hervorragenden Einstieg in das in Deutschland vermehrt aufkommende Projektgeschäft.“