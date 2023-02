Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte, dass Wien eines der weltweit dichtesten öffentlichen Verkehrsnetze überhaupt habe und dieses sukzessive ausbaue, um für die Zukunft gerüstet zu sein. "Mit dem Beschluss der 15a-Vereinbarung gibt es nun freie Fahrt für den weiteren U2xU5-Ausbau. In der Endausbaustufe bedeutet das elf Kilometer mehr U-Bahn und zwölf neue U-Bahn-Stationen für Wien", sagte er.



Der für Finanzen und Öffis zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) sieht in Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel "eine kraftvolle Klimaschutzvorsorge mit direktem Mehrwert für die Wirtschaft". Weiters: "Bereits beim aktuellen Ausbau sind zahlreiche österreichische Unternehmen tätig, was eine hohe regionale Wertschöpfung mit sich bringt. Zusätzlich bedeutet ein Jahrhundertprojekt wie der Ausbau der U2xU5 auch Arbeitsplätze. In den nächsten Jahren rechnen wir mit rund 30.000 zusätzlichen Stellen, die dem Umbau der U2 und dem Neubau der U5 zugerechnet werden können."