Am meisten sagt noch Karl-Heinz Strauss, dessen Porr Group ja vom Baustopp an der Alten Akademie in München betroffen ist. Signa hatte über das Projekt schon vor der Insolvenz einen Baustopp verhängt. „Hier werden nur mehr Sicherungsarbeiten durchgeführt“, heißt es von der Porr und: „Die Porr ist nicht bzw. nicht mehr an weiteren Baustellen der Signa tätig, da alle Arbeiten schon seit längerem abgeschlossen wurden.“ Und Porr-Chef Strauss persönlich in einem Interview mit der TTZ (zwei Tage nach der Holding-Insolvenz): „Für uns war das in Ordnung, weil bis dahin alles bezahlt worden ist. Wir sind auch mit Garantien abgedeckt. Entweder wird die Signa das weiterbauen, wenn es eine vernünftige Lösung gibt. Oder es wird einen neuen Investor geben, der wohl auch nicht mittendrin die Pferde wechseln wird.“



Dann wird es nur noch dürr.



Die Habau (ausführende Firma beim Signa-Prestige-Projekt Lamarr, dem ehemaligen Leiner-Flagship auf der Wiener Mariahilfer Straße) beantwortete unsere Anfrage mit: „Seitens Habau Group sind die Bauarbeiten zu 99 Prozent abgeschlossen. Weitere Schritte werden aktuell evaluiert.“