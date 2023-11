Mit dem Projekt „GreenBricks“ und dem Einbau eines industriellen Elektroofens forciert Wienerberger gemeinsam mit dem AIT Austrian Institute of Technology die Dekarbonisierung der Ziegelproduktion. Der neue Ofen wird schrittweise in Betrieb genommen und bis zu einer Produktionskapazität von 270 Tonnen Ziegel/Tag getestet und evaluiert. Der erste, nahezu klimaneutrale Wandziegel soll kommenden Sommer gefertigt werden, ab 2025 wird das Werk in Vollbetrieb gehen.



Es ist der weltweit größte industrielle Elektroofen zur Ziegelproduktion. Gemeinsam mit neuen Tonmischungen und weiteren Maßnahmen werden am Standort Uttendorf bereits etwa 90 Prozent CO2-Emissionen eingespart. Für die Produktion werden 30 Prozent weniger Energie benötigt – 100 Prozent Ökostrom kommt dabei zum Einsatz.

>> Könnte Sie auch interessieren: Neuer CO2-reduzierter Beton verspricht Einsparungen bis zu 80 Prozent

Ein digitaler Zwilling des Trockner-Brenner-Wärmepumpen Wärmeverbundes ist ein zusätzliches Tool, das von den Experten des Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology entwickelt wurde. Damit können Berechnungen rund um den neuen Elektroofen digital simuliert und Prozesse im Sinne des Klimaschutzes laufend optimiert werden. Darüber hinaus werden derzeit neue Tonmischungen mit einem minimalen CO₂-Fußabdruck unter Berücksichtigung standortspezifischer Produkt- und Ton-Eigenschaften sowie industrieller Produktionsumgebungen entwickelt.

Das NEFI-Projekt „GreenBricks“ wird vom Klima- und Energiefonds im Rahmen der FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ gefördert. Hersteller Wienerberger kommt mit 30 Millionen Euro für den Großteil des Investments auf.