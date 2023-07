Die Ziegelwände wurden im Ziegelfertigteilwerk in Kirchberg am Wagram in Niederösterreich mit Unterstützung von insgesamt fünf Mitarbeitern geplant und im Werk vollautomatisch vorgefertigt.

Die Montage vor Ort erfolgte mit Unterstützung eines Wienerberger Anwendungstechnikers und eines Bauteams von Town & Country.



Johann Marchner, Geschäftsführer der Wienerberger Österreich GmbH, freut sich über den ersten Test: "Mit unserem langjährigen Know-how in der Ziegelproduktion können wir gemeinsam mit Town & Country Haus ein neues Kapitel im Fertighausbau aufschlagen. Die vorgefertigten Ziegelmassivwände ermöglichen eine effiziente Bauweise und erfüllen gleichzeitig höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Wohnkomfort."



Manfred Fangmeyer MSc, Geschäftsführer der FABU BeteiligungsgmbH, Lizenzgeber von Town & Country Österreich, erklärt: "Jedes unserer Massivhäuser wird mit hochwertigen Markenprodukten errichtet. Der Test mit Wienerberger Bausysteme zeigt eine enorme Zeitersparnis bei der Errichtung des Hauses mit Ziegelmassiv-Fertigwand und sichert gleichzeitig unseren Qualitätsanspruch."