Der positive Trend des ersten Halbjahrs 2022 soll sich laut Prognosen auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen: Ein weiteres Wachstum wird durch Fokus auf Innovation und Systemlösungen erwartet. Die Ergebnisse wurden im Anschluss an das Trading Statement vom 1. Juli 2022 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete in allen Unternehmensbereichen und Regionen eine hohe Nachfrage und einen starken Auftragseingang und stellte somit die Vollauslastung an allen Standorten sicher.

Insgesamt erzielte Wienerberger in der ersten Jahreshälfte 2022 eine signifikante Steigerung des Konzernumsatzes um 38 % auf 2.572 Mio. €, während ein operatives EBITDA von 545 Mio. € erwirtschaftet wurde – ein Plus von 79 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021.