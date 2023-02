Bei einem Einfamilienhaus lassen sich etwa in einer Schicht von acht Stunden Außen- und Innenwände für ein Geschoß produzieren. Anschließend werden die Ziegel-Fertigwände auf Transportblöcke verladen und just in time auf die Baustelle geliefert und versetzt.

Das Rohbau-Geschoß eines Einfamilienhauses kann somit innerhalb eines Tages aufgestellt werden.Für die Herstellung von Ziegel-Fertigwänden werden dabei die fertigen Ziegel-Paletten ins Werk geliefert und im Zuge eines vollautomatisierten Prozesses zu Fertigwänden zusammengestellt. In einem ersten Schritt werden die einzelnen Ziegel mit einem eigens entwickelten Zwei-Komponenten-Kleber verbunden. In einem zweiten Schritt wird die Ziegelwand in der Schneideanlage per Wasserstrahl je nach Plan individuell zugeschnitten.