In der neuen Führungsposition hat der Niederösterreicher die Leitung über die komplette Produktion von Ziegel-Fertigteilwänden am Standort Kirchberg am Wagram in Niederösterreich inne. Für die Fertigung und den Vertrieb der Ziegelwände wurde nach der Übernahme die Wienerberger Bausysteme GmbH gegründet.

Toth kann bereits auf eine langjährige Karriere bei Wienerberger zurückblicken. So stieg der Diplom-Ingenieur in Maschinenbau mit Magisterabschluss in Wirtschaft und Recht bereits 2014 als Executive Assistant to the CEO of Clay Building Materials Europe in die Wienerberger AG ein. 2017 übernahm er bei Wienerberger Österreich die Werksleitung in Hennersdorf, bis er 2019 die Position zum Gruppenleiter mehrerer Hintermauer-Werke antrat. In dieser Rolle war er zuletzt auch unter anderem für Health & Safety bei Wienerberger Österreich zuständig.

Vor seinem Eintritt bei Wienerberger konnte Toth erste Berufserfahrung bei der Siemens AG als Diplomand Business Process Manager sammeln. Sein Fokus lag dabei auf der Projektarbeit im Bereich Prozess- und Qualitätsmanagement für den Anlagenbau. Darauffolgend war er als Senior Consultant bei Roland Berger für die Unternehmensberatung auf C-Level mit Schwerpunkt Strategie, Restrukturierung, Business Planning und Organisationsentwicklung tätig.