Bei der dritten Auflage des Wienerberger Maurer-Fünfkampfs, der dieses Jahr am 21. Oktober 2023 in der Arena Nova in Wiener Neustadt abgehalten wurde, galt es, neben Kraft und Ausdauer auch seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. In den fünf Disziplinen Ziegel „stessn“, „trogn“, „hoitn“, „stemman“ und eine Zielscheibe mit Mörtel „anzwerfen“ kam es dabei zwischen 25 Athleten aus ganz Österreich zu einem Kräftemessen.

Marco Hertscheg von der Firma Huter & Söhne wurde schließlich als Sieger des Wettkampfs gekürt und konnte somit den Titel „Stärkster Mauer Österreichs“ erstmals nach Tirol holen. Der zweite Platz ging an Thomas Tröber, ebenfalls von der Firma Huter & Söhne aus Innsbruck. Drittplatzierter ist Josip Draksic aus Wien von der Firma Dcor Bau aus Wien-Liesing.