Bei der zweiten Auflage des Maurer-Fünfkampfs, veranstaltet von Wienerberger Österreich, haben die stärksten Maurer des Landes in der Arena Nova in Wiener Neustadt ihre Kräfte gemessen. Auf die Teilnehmer warteten fünf spannende und vor allem schweißtreibende Disziplinen (siehe Kasten).



Als Sieger des Wettkampfs ging Christian Sanz von der Firma Bauhoch3 hervor. Ebenfalls am Stockerl standen der zweitplatzierte Marco Hertscheg von der Firma Huter & Söhne aus Innsbruck und der drittplatzierte Thomas Tröber, ebenso von der Firma Huter & Söhne.