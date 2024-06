Rückläufig sei die Bautätigkeit auch im Infrastrukturbereich vor allem im Osten Österreichs. Der Industriebau wiederum hänge von der Wirtschaftsentwicklung insgesamt ab.



"Die Wohnbau-Milliarde kommt nicht in die Gänge", kritisierte Kren. "Das hat, glaube ich, auch populistische Gründe. Es gibt zwei Länder, die bereits was tun, das sind die Steirer und die Oberösterreicher. Und in allen anderen Bundesländern ist das beliebte Match der Parteien untereinander, Bund gegen Land, Land gegen Bund, wie auch immer geartet - aus welchen Gründen auch immer kommen wir da nicht vom Fleck."

Der Entwurf müsse erst durch den Nationalrat, "wir werden sehen, ob da überhaupt noch irgendwas beschlossen wird vor der Wahl". Vor Anfang oder Mitte nächsten Jahres werde man also in den anderen Ländern keinen Effekt sehen. "In diesem Bereich gehen wir von starken Einbrüchen aus."



Der Facharbeiter sei nach wie vor ein Problem, sagte Kren. "Es werden Leute aus der Baubranche abwandern. Was dann passiert, sehen wir im Gastgewerbe: Die Leute kommen nicht mehr zurück."