„Momentan wird viel zu wenig gebaut – das verschärft das Problem“, warnte Kratochwill mit Blick auf den Mangel an leistbarem Wohnraum. Die Zahl der Baubewilligungen sei weiterhin im Keller. „Das ist so. Im letzten Jahr wurden alte Projekte neu aufgegriffen, aber neue Projekte gibt es kaum.“

Dabei könnten laut Strabag Wohnbauten unter 2.000 Euro pro Quadratmeter errichtet werden – bei einer Bauzeit von weniger als einem Jahr. Die Kostenreduktion sei durch Standardisierung und Automatisierung erreichbar, ohne Qualitätsverlust. „Wenig Planungskosten und das Produkt immer wieder gleich hinstellen – der Wiederholungseffekt bringt die größte Einsparung.“

Das Konzept eigne sich besonders für Speckgürtel-Regionen, während in Ballungszentren individuelle Lösungen nötig blieben. Bei viergeschossigen Gebäuden steige der Errichtungspreis auf bis zu 2.650 Euro pro Quadratmeter. Im Preis enthalten seien Wärmepumpe und Photovoltaikanlage, nicht jedoch Tiefgaragen – stattdessen sind Freiparkplätze vorgesehen.