Ab 22. September 2025 wird die Strabag SE wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten sein. Diese Entscheidung traf das ATX-Komitee im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung am Vortag. Ausschlaggebend für die Aufnahme waren insbesondere die deutlich gestiegene Aktienliquidität, gemessen am durchschnittlichen täglichen Börse-Geldumsatz, sowie der erhöhte kapitalisierte Streubesitz.

Die Aktie verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Kursplus von 104 %, begleitet von einer Vervielfachung des Handelsvolumens. Treiber dieser positiven Entwicklung waren das über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2024, sich verbessernde Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sowie der Marktausblick in Deutschland vor allem in Hinsicht auf die umfassende Infrastruktur-Modernisierungsoffensive.

Strabag-CEO Stefan Kratochwill meint dazu: "Die Rückkehr in den ATX ist ein starkes Signal an den Kapitalmarkt und eine Bestätigung für die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Die Entwicklung unserer Aktie zeigt: Mit Diversifikation und einem klaren Fokus auf langfristiges Wachstum und Zukunftsmärkte überzeugen wir. Unser besonderer Dank gilt unseren Investorinnen und Investoren."