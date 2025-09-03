Börsennotierte Baukonzerne : Strabag und Porr im ATX
Strabag-Aktie führt ATX Prime im ersten Halbjahr 2025 an
Ab 22. September 2025 wird die Strabag SE wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten sein. Diese Entscheidung traf das ATX-Komitee im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung am Vortag. Ausschlaggebend für die Aufnahme waren insbesondere die deutlich gestiegene Aktienliquidität, gemessen am durchschnittlichen täglichen Börse-Geldumsatz, sowie der erhöhte kapitalisierte Streubesitz.
Die Aktie verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Kursplus von 104 %, begleitet von einer Vervielfachung des Handelsvolumens. Treiber dieser positiven Entwicklung waren das über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2024, sich verbessernde Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sowie der Marktausblick in Deutschland vor allem in Hinsicht auf die umfassende Infrastruktur-Modernisierungsoffensive.
Strabag-CEO Stefan Kratochwill meint dazu: "Die Rückkehr in den ATX ist ein starkes Signal an den Kapitalmarkt und eine Bestätigung für die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Die Entwicklung unserer Aktie zeigt: Mit Diversifikation und einem klaren Fokus auf langfristiges Wachstum und Zukunftsmärkte überzeugen wir. Unser besonderer Dank gilt unseren Investorinnen und Investoren."
Porr vervierfachte Handelsvolumen
Porr konnte in den vergangenen 12 Monaten ihren Aktienkurs mehr als verdoppeln: Die Kurssteigerung um +118 % von 01.09.2024 bis 31.08.2025 war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg. Zudem vervierfachte sich das Handelsvolumen der Porr Aktie an der Wiener Börse. Im Juni 2025 kam noch zusätzlich Bewegung in die Aktie: Der Streubesitz stieg auf 52,6 %, da die Porr 1.703.674 Stück eigener Aktien veräußerte und weitere 1.175.000 Stück der SuP Beteiligungs GmbH im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens auf den Markt kamen. Das Interesse internationaler institutioneller Investoren war dadurch geweckt und die Aktie gewann weiter an Liquidität.
Ein wesentliches Erfolgskriterium sieht Strauss im Ausbau der Kommunikation mit den Stakeholdern. „Konferenzen, Roadshows und die gezielte Ansprache über Social Media sind heutzutage unabdingbar, um zum Beispiel auch die Zielgruppe der Retail-Investorinnen und -Investoren verstärkt anzusprechen. Unsere Anlegerinnen und Anleger sind in hohem Maße top-informierte Entscheider, die laufend aktuelle Informationen benötigen.“
Am 8. April 1869, ihrem Gründungsjahr, startete die „Allgemeine österreichische Baugesellschaft“ erstmals an der Wiener Börse. Damit ist die Porr die älteste dort notierte Aktie.