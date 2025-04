Am 2. Juli 2024 wurde in Niederösterreich die Eigenheimförderung im Rahmen des Baukonjunkturpaketes beschlossen. Neben dem Landesdarlehen wird ein zusätzlicher Einmalzuschuss in Höhe von 5 % eines Bankdarlehens bis zu 200.000 Euro gewährt. Das Land investiert mehr als das Doppelte der Bundesmittel in die Wohnbauförderung, wodurch die Attraktivität dieser Maßnahme für private Bauherren und Investoren erheblich gesteigert wird.