Der renommierte Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx blickte unter dem Titel „Der kommende Bauboom — Wie alles anders bleibt“ auf die herrschenden Polaritäten in Wirtschaft und Gesellschaft. Ein diffuser Zeitgeist, der alles hinterfragt, auf die Stimmung drückt, verunsichert und vom Gefühl geprägt ist, nichts mehr beherrschen zu können, bestimmt zurzeit Denken und (Nicht-)Handeln von vielen. Apathie und Zerstörung bestimmen. Horx zeigte aber auch am Beispiel von Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien und vom Bauen, welch Innovation und Kreativität in der Menschheit steckt. Man werde wieder optimistischer, wenn man sieht, was nur beim nachhaltigen und energetischen Wandel schon jetzt möglich ist, so Horx. Deshalb ist er auch überzeugt, dass man die aktuellen Zeiten der Zerstörung und Disruption hinter sich lassen wird und die Kreativen, Innovativen und Konstruktiven wieder die bestimmenden Kräfte werden.