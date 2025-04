„Wir wollen die eigene erneuerbare Stromerzeugung in den nächsten Jahren verdoppeln und sind Schrittmacherin bei der Energiewende. So haben wir es auch in unseren strategischen Ambitionen verankert“, erklärt Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG und führt fort, „heimische Firmen wie Kuhn beim Ausbau ihrer PV-Infrastruktur zu unterstützen, ist uns daher ein großes Anliegen. Wir sind, wie diese Firmen auch, in der Region verwurzelt und können den Wandel in Salzburg und darüber hinaus nur gemeinsam vorantreiben. Strategie formulieren allein reicht nicht, die Umsetzung zählt.“

Auch über die Grenzen Salzburgs hinaus setzt die klima- und nachhaltigkeitsbewusste Kuhn Group auf grüne Energie aus Sonnenkraft. Auch Emco Hallein (Tochter der Kuhn Group) produziert bereits 400 kWp auf dem eigenen Dach. Am Standort Himberg in Niederösterreich realisierte Kuhn in Kooperation mit der Salzburg AG eine 119 kWp PV-Anlage. Auch an den Standorten in Deutschland, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol hat die Salzburg AG für das Unternehmen Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 420 kWp realisiert.